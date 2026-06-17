Overkapping toegestaan aan Klokkenlaan in Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor een overkapping aan de Klokkenlaan.

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Er is een vergunning verleend voor het bouwen van een overkapping aan Klokkenlaan 30 in Loon op Zand. Het besluit is verstuurd op 15 juni 2026 en betreft een locatie met de aanduiding LOO00 E 6085.