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Overkapping toegestaan aan Klokkenlaan in Loon op Zand

Vandaag om 11:11

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor een overkapping aan de Klokkenlaan.

Gevonden voor jou

Er is een vergunning verleend voor het bouwen van een overkapping aan Klokkenlaan 30 in Loon op Zand. Het besluit is verstuurd op 15 juni 2026 en betreft een locatie met de aanduiding LOO00 E 6085.

De vergunning maakt het mogelijk om de overkapping te realiseren volgens de ingediende plannen. Dit type bouwwerk kan bijvoorbeeld dienen als bescherming tegen weer en wind of als extra opslagruimte.

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