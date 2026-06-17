Burendag op 26 september 2026 in Loon op Zand

Op zaterdag 26 september 2026 organiseert Buurtcomité Gewoon Gezellig een burendag aan Andromeda in Loon op Zand. De melding voor dit evenement is op 8 juni 2026 bevestigd.

Gevonden voor jou

De burendag wordt georganiseerd door Buurtcomité Gewoon Gezellig en is bedoeld voor bewoners van de omgeving. Het evenement valt onder de meldingen voor vergunningsvrije activiteiten, wat betekent dat er geen uitgebreide aanvraag nodig was.

De locatie van het evenement is Andromeda in Loon op Zand. Bewoners kunnen deze dag kennismaken met elkaar en genieten van diverse activiteiten die door het buurtcomité worden georganiseerd.