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Park Wijtenburg krijgt 33 nieuwe appartementen

Vandaag om 11:11

Er komt een nieuwbouwproject in Park Wijtenburg. Er is toestemming gegeven voor de bouw van 33 appartementen verdeeld over drie woonlagen.

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De omgevingsvergunning voor het project aan Verzoeklocatie 2026022000319 is verleend. Het besluit werd op 15 juni 2026 verzonden door het college. Het gaat om een wooncomplex met drie verdiepingen.

Met deze bouwplannen wordt Park Wijtenburg uitgebreid met moderne appartementen. Dit zorgt voor meer woonruimte in de omgeving en draagt bij aan de ontwikkeling van het gebied.

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