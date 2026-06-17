Bruisend Dorpshart concert op Anton Pieckplein in Kaatsheuvel

Op 29 juni 2026 vindt het Bruisend Dorpshart concert plaats aan het Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel. Dit evenement is georganiseerd door de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

Het concert wordt gehouden op dinsdagavond op het bekende Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De melding voor dit evenement is op 10 juni 2026 goedgekeurd.

Het Bruisend Dorpshart concert belooft een muzikale avond te worden, georganiseerd door de Koninklijk Erkende Harmonie. Het plein zal worden ingericht voor publiek en muzikanten.