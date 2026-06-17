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Herdenking einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus in Kaatsheuvel
Vandaag om 11:11
Op 15 augustus 2026 vindt de herdenking van de capitulatie van Japan plaats op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Dit markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog.
De gemeente Loon op Zand heeft een vergunning verleend aan de Stichting Oranjevieringen voor de organisatie van deze herdenking. Het evenement wordt gehouden op het Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel.
De herdenking staat gepland op donderdag 15 augustus 2026 en benadrukt het belang van vrede en vrijheid. De aanvraag voor de vergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z260000041.
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