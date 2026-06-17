Advertentie
Dorps ontbijt op Oranjeplein Loon op Zand op 28 juni
Vandaag om 11:11
Op 28 juni 2026 organiseert Stichting Dorpskamer Loon op Zand een dorps ontbijt op het Oranjeplein. De melding hiervoor is op 8 juni bevestigd.
Het dorps ontbijt vindt plaats op het Oranjeplein in Loon op Zand en is vergunningsvrij. De stichting heeft hiervoor op tijd een melding gedaan, die inmiddels is bevestigd.
Het evenement is bedoeld om inwoners samen te brengen en vindt plaats in de ochtend. Meer praktische details over het ontbijt zijn nog niet bekendgemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie