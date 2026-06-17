BOMA Coatings vraagt vergunning aan voor nieuw bedrijf in Helmond

BOMA Coatings heeft een vergunning aangevraagd voor de oprichting van een bedrijf aan de Churchill-laan in Helmond. Het gaat om een metaalproductenindustrie. De aanvraag is op 13 mei 2026 ingediend.

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De gemeente Helmond heeft een verzoek ontvangen van BOMA Coatings B.V. voor een omgevingsvergunning. Het bedrijf wil een nieuwe vestiging starten aan Churchill-laan 204​B-1. Het betreft een metaalproductenindustrie, waarbij producten van metaal worden gemaakt of bewerkt.

De aanvraag is onderdeel van de standaard procedure volgens de Omgevingswet. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-008701 en heeft een uniek DSO-verzoeknummer: 2026051302208.