Graven en saneren gemeld aan Nieuwe Hescheweg in Oss

Bij de Nieuwe Hescheweg in Oss is een melding gedaan voor graven en saneren. Het gaat om meerdere locaties en de melding is op 20 mei ontvangen.

Gevonden voor jou

De melding heeft betrekking op werkzaamheden aan de Nieuwe Hescheweg 286 en 288 in Oss. Het gaat om een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), met als kenmerk 2026052000974.

De gemeente Oss heeft laten weten dat tegen deze melding geen bezwaar kan worden gemaakt. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord onder vermelding van zaaknummer Z/505835.