Advertentie
Fc Schadewijk vraagt ontheffing sluitingstijden aan
Vandaag om 11:12
Fc Schadewijk heeft een aanvraag ingediend voor een ontheffing op de sluitingstijden bij hun locatie aan de Scheldestraat in Oss. Het is nog niet zeker of de aanvraag wordt goedgekeurd.
De burgemeester van Oss heeft op 7 juni 2026 een verzoek ontvangen van Fc Schadewijk. Het gaat om een ontheffing voor de sluitingstijden van hun locatie aan de Scheldestraat 31.
Het dossier heeft kenmerk CLZ-00023817. Op dit moment is nog niet bekend of de aanvraag wordt toegewezen. De stukken zijn niet openbaar en u kunt geen bezwaar maken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie