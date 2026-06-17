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Fc Schadewijk vraagt ontheffing sluitingstijden aan

Vandaag om 11:12

Fc Schadewijk heeft een aanvraag ingediend voor een ontheffing op de sluitingstijden bij hun locatie aan de Scheldestraat in Oss. Het is nog niet zeker of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Oss heeft op 7 juni 2026 een verzoek ontvangen van Fc Schadewijk. Het gaat om een ontheffing voor de sluitingstijden van hun locatie aan de Scheldestraat 31.

Het dossier heeft kenmerk CLZ-00023817. Op dit moment is nog niet bekend of de aanvraag wordt toegewezen. De stukken zijn niet openbaar en u kunt geen bezwaar maken.

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