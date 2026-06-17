Oss past regels evenementenlocaties in centrum aan

Burgemeester en wethouders van Oss hebben nieuwe regels vastgesteld voor evenementenlocaties in het centrum. Deze regels zorgen voor een betere spreiding van muziekevenementen en beperken de geluidsoverlast.

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De nieuwe beleidsregels richten zich op zes locaties in het centrum van Oss, waaronder het Burchtplein, Eikenboomgaardplein en de Heuvel. Voor iedere locatie is vastgesteld welke evenementen zijn toegestaan en onder welke voorwaarden, zoals het maximaal aantal bezoekers en geluidsniveaus. Zo mag op het Burchtplein enkel de kermis plaatsvinden en zijn muziekevenementen hier niet toegestaan.

Het Eikenboomgaardplein wordt juist geschikt bevonden voor meer evenementen, door de ruime opzet en de afstand tot woningen. Hier kunnen tot 5.000 bezoekers tegelijk terecht bij bepaalde evenementen. Op de Heuvel blijft een breed evenementenaanbod, maar het aantal muziekevenementen wordt verminderd om de omgeving te ontlasten.

De Hooghuisstraat en delen van de Oostwal zijn aangewezen als nieuwe kermislocaties, vanwege de ontwikkeling van het Walkwartier. De gemeente benadrukt dat deze locaties exclusief voor de kermis zijn en andere evenementen hier niet toegestaan zijn.

Met deze regels wil Oss een balans vinden tussen het behoud van een levendig centrum en het beperken van overlast voor bewoners.