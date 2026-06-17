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Zomerconcert in Achtmaal op 12 juli 2026 vergunningsvrij

Vandaag om 11:13

Op 12 juli 2026 wordt een zomerconcert georganiseerd in Achtmaal. Het evenement vindt plaats nabij Pastoor de Bakkerstraat 19-21 en is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Zundert heeft op 13 april 2026 een melding ontvangen voor het zomerconcert. Het gaat om een vergunningsvrij evenement dat op locatie nabij Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal zal plaatsvinden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600434 en geaccepteerd.

Omdat het een vergunningsvrije melding betreft, is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen. Voor meer informatie over de melding kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Zundert.

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