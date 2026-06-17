Bedrijfsgebouw in Zundert wordt uitgebreid en krijgt nieuwe voorgevel

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw en een nieuwe voorgevel aan de Ambachten 31.

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Op 12 juni 2026 is bij de gemeente Zundert een verzoek binnengekomen om een bedrijfsgebouw aan de Ambachten 31 uit te breiden. Het gebouw krijgt deels ook een nieuwe voorgevel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600727.

De uitbreiding valt onder twee soorten bouwactiviteiten: aanpassingen aan het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten. Het doel van de publicatie is om inwoners op de hoogte te stellen van veranderingen in de buurt. De gemeente neemt later een besluit over de aanvraag.