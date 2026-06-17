Melding bodemverbetering aan Raamweg in Reusel

In Reusel is een melding gedaan voor het gebruik van grond om de bodem te verbeteren.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft een melding ontvangen van een activiteit aan de Raamweg in Reusel. De Samenwerking Provincie Gelderland - Noord-Brabant wil daar grond toepassen om de bodemgesteldheid te verbeteren. Dit is gemeld op 4 juni 2026.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is alleen een kennisgeving. Er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-009698.