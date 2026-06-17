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Straatfeest BBQ in Veghel op 5 september goedgekeurd
Vandaag om 11:14
De burgemeester van Meierijstad heeft een evenementmelding voor een straatfeest op de Johan de Wittstraat in Veghel op 5 september 2026 goedgekeurd.
Het gaat om een barbecuefeest dat op zaterdag 5 september plaatsvindt in de Johan de Wittstraat. De melding is op 15 juni 2026 officieel geaccepteerd door de gemeente.
Het straatfeest heeft zaaknummer MEV-2026-2762 gekregen. Het besluit hierover is verzonden op dezelfde dag dat de melding is goedgekeurd.
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