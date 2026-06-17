Parkeerplaats Bremhorst Sint-Oedenrode wordt uitgebreid

De parkeerplaats Bremhorst in Sint-Oedenrode wordt uitgebreid. De gemeente Meierijstad heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond.

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De melding betreft het gebruik van grond op de locatie van de parkeerplaats Bremhorst in Sint-Oedenrode. Dit betekent dat er grond wordt aangebracht om het terrein aan te passen of uit te breiden, wat invloed heeft op de bodem en het milieu.

De melding is op 10 april 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Meierijstad. Het zaaknummer is Z/503182 en het DSO-kenmerk is 2026041000832. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.