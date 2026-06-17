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Nieuwe stal en uitbreiding bestaande stallen in Tilburg goedgekeurd
Vandaag om 11:14
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe stal en de uitbreiding van twee bestaande stallen aan de Vierbundersweg 64.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 29 december 2022 ingediend. Het besluit omvat drie activiteiten: het bouwen van een bouwwerk, handelen in strijd met ruimtelijke regels en het veranderen van een inrichting. De betreffende locatie ligt aan de Vierbundersweg 64 in Tilburg.
Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- en verbouwactiviteiten die impact hebben op de omgeving. Met deze vergunning kan de eigenaar starten met de plannen om de stallen te realiseren en uit te breiden.
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