Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe stal en uitbreiding bestaande stallen in Tilburg goedgekeurd

Vandaag om 11:14

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe stal en de uitbreiding van twee bestaande stallen aan de Vierbundersweg 64.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 29 december 2022 ingediend. Het besluit omvat drie activiteiten: het bouwen van een bouwwerk, handelen in strijd met ruimtelijke regels en het veranderen van een inrichting. De betreffende locatie ligt aan de Vierbundersweg 64 in Tilburg.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- en verbouwactiviteiten die impact hebben op de omgeving. Met deze vergunning kan de eigenaar starten met de plannen om de stallen te realiseren en uit te breiden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Tilburg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.