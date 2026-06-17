Gemeente Tilburg stelt aanvraag voor dakterras buiten behandeling

De gemeente Tilburg heeft besloten een aanvraag voor het overkappen van een dakterras aan de Sint Sebastiaanstraat buiten behandeling te stellen.

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Op 3 april 2026 ontving de gemeente Tilburg een vergunningsaanvraag voor het overkappen van een dakterras aan de Sint Sebastiaanstraat 21. Deze aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004282, is inmiddels buiten behandeling gesteld. Het besluit is vastgelegd in een officieel document.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen tot en met 27 juli 2026 bezwaar maken. Het zaaknummer moet daarbij worden vermeld. Voor meer informatie en contact kan de website van de gemeente Tilburg worden geraadpleegd.