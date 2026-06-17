Verlenging vergunningtermijn Victoriedijk in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn van een vergunningaanvraag voor bouwwerken aan de Victoriedijk 27 verlengd met maximaal zes weken.

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Het besluit om de termijn te verlengen werd genomen op 15 juni 2026. Het gaat om een aanvraag voor het legaliseren van bestaande bouwwerken op het adres Victoriedijk 27, 5551TK in Valkenswaard.

De verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en het besluit ligt niet ter inzage. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging.