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Termijn verlengd voor mantelzorgwoning in Valkenswaard
Vandaag om 11:15
De gemeente Valkenswaard heeft de beslissing over de mantelzorgwoning aan Hoge Akkers 50 met zes weken uitgesteld.
Op 15 juni 2026 is besloten om de termijn voor de aanvraag om een mantelzorgwoning te bouwen op Hoge Akkers 50 in Valkenswaard te verlengen. Dit betekent dat er maximaal zes weken extra nodig zijn voordat een definitieve beslissing wordt genomen.
De verlenging geldt alleen als mededeling en heeft nog geen invloed op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het besluit is ook niet toegankelijk voor inzage.
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