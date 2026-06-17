Verlenging termijn voor verbouwing in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een vergunningsaanvraag verlengd. Het gaat om een verbouwing aan de Dommelstraat.

Gevonden voor jou

De termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning aan de Dommelstraat 2 in Valkenswaard is met maximaal zes weken verlengd. Het besluit hierover is genomen op 12 juni 2026. Het dossiernummer van de aanvraag is 463025.

De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis met bijgebouw. Het gaat om een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), waarbij afgeweken wordt van het huidige bestemmingsplan. De verlenging van de termijn is alleen ter kennisgeving en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.