Termijn bouwvergunning bedrijfsgebouw Valkenswaard verlengd

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een bouwvergunning aan De Vest 13 met zes weken verlengd. Het besluit werd genomen op 12 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om de aanvraag voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan De Vest 13 in Valkenswaard. De verlenging heeft betrekking op dossiernummer 441009 en is bedoeld om extra tijd te geven voor het afronden van de procedure.

De termijnverlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.