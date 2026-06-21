Slapen waar ooit tractors stonden, deel oude boerderij te koop in Breda

In de wijk Zandberg in Breda staat een bijzonder woonhuis te koop. Het pand staat er al sinds 1892, ver voordat de woonwijk eromheen gebouwd werd. Toen Astrid Kraal en haar partner Eric het pand zeven jaar geleden kochten, dachten ze in een voormalige boerderij te gaan wonen. “Maar toen we gingen verbouwen, bleek dat wij alleen de schuur hadden”, vertelt Astrid. “Het woongedeelte van de oude boerderij is het huis van onze buren.”

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

“In wat nu onze slaapkamer is, stond vroeger de tractor geparkeerd en onze twee werkkamers beneden waren de paardenstallen.” Het was vooral de zee aan ruimte die haar aansprak in het huis: “Die slaapkamer heeft een enorme inloopkast en ik heb heel veel kleding. Ook al mijn boeken kan ik kwijt in mijn werkkamer. Want ja, ik heb nou eenmaal moeite met dingen wegdoen.” Astrid en Eric leerden elkaar tien jaar geleden kennen. “Eric woonde toen in Roosendaal en ik in Tilburg. We besloten samen een nieuw leven te beginnen, precies in het midden, dus werd het Breda. Toen we dit pand kochten, was het gescheiden in twee appartementen, elk met hun eigen adres. We konden er vrij simpel één woning van maken, maar we hebben nog steeds twee voordeuren.”

Bijzonder koophuis in Breda (foto's: Makelaardij Storimans en Partners).









Geen tuin, wel dakterras

Voor de woonkamer en keuken van het huis moet je de trap op naar de eerste verdieping. Als je nog een trap opgaat, kom je in een tweede woonkamer onder het schuine dak. Wat buitenruimte betreft, is er op de eerste verdieping een dakterras. “Een tuin hebben we niet”, zegt Astrid. “Die hadden we vroeger allebei wel en ik dacht dat ik dat enorm zou gaan missen. Maar dat is niet zo, want dat dakterras is heel groot en je zit er helemaal vrij.” Astrid praat met zoveel enthousiasme over het huis, dat je je afvraagt waarom het te koop staat. De reden blijkt haar heimwee naar Tilburg: “Ik werd een paar jaar geleden ernstig ziek. En vanaf dat moment wilde ik terug. Gelukkig gaat het weer beter, maar ik wil die nare periode graag achter me laten en aan iets nieuws beginnen. We gaan dit huis wel missen, want we vinden het nog steeds geweldig. Onze nieuwe woning in Tilburg is minder mooi, maar ja, het is wel in mijn stad.”

Bijzonder koophuis in Breda (foto's: Makelaardij Storimans en Partners).







Kunt er weer twee woningen van maken

Het kan nog wel even duren voor ze een koper voor hun huis in Breda vinden, denkt Astrid. “Het is zo bijzonder, maar dat moet je echt met eigen ogen zien. Het is heel moeilijk op foto’s in beeld te brengen. Als ik vertel dat we in een schuur wonen, is het voor mensen echt een verrassing als ze binnenkomen. ‘Oh, wat geweldig!’, roepen ze dan.” De vraagprijs bedraagt 895.000 euro. Daarvoor krijg je een pand met officieel nog steeds twee appartementsrechten. “Je kunt er dus ook weer twee woningen van maken. Het is ideaal voor wie op zoek is naar veel ruimte. En voor mensen die echt iets bijzonder willen.”