Beslistermijn verlengd voor schutting en overkapping in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn voor een aanvraag op Tomakker 51 verlengd. Het gaat om een vergunning voor het plaatsen van een schutting en overkapping.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben besloten de termijn voor een vergunningsaanvraag met zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het plaatsen van een schutting en een overkapping aan de Tomakker 51 in Nuenen.

De nieuwe uiterlijke beslisdatum is vastgesteld op 28 juli 2026. Het zaaknummer van de aanvraag is 08203663927.