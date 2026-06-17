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Uitstel beslissing omgevingsvergunning Hulst

Vandaag om 11:18

De gemeente heeft de beslissing op een aanvraag voor een woonhuis in Hulst uitgesteld.

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De gemeente heeft zes weken extra tijd genomen om te beslissen over een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een huis en het aanleggen van een inrit op een locatie aan Hulst ong.

In de aanvraag wordt toestemming gevraagd voor drie activiteiten: bouwen, afwijken van de regels in het Omgevingsplan en het veranderen van een uitweg. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000304.

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