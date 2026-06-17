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Vergunningsaanvraag voor carport in Vught

Vandaag om 11:20

In Vught is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een carport aan de Bergenshuizensestraat 3.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft op 8 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een carport aan de Bergenshuizensestraat 3.

De vergunning is aangevraagd door middel van dossiernummer Z26-306850. Het is nu aan de gemeente om de aanvraag verder te beoordelen en een besluit te nemen.

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