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Vergunningsaanvraag voor carport in Vught
Vandaag om 11:20
In Vught is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een carport aan de Bergenshuizensestraat 3.
De gemeente Vught heeft op 8 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een carport aan de Bergenshuizensestraat 3.
De vergunning is aangevraagd door middel van dossiernummer Z26-306850. Het is nu aan de gemeente om de aanvraag verder te beoordelen en een besluit te nemen.
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