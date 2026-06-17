Dakkapel aan de achterzijde aangevraagd in Vught

Op Taalstraat 179 in Vught is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben op 8 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakkapel aan de achterzijde van het pand aan Taalstraat 179.

De aanvraag betreft een bouwtechnische aanpassing en is geregistreerd onder nummer Z26-306949.