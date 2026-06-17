Beuk bij Molenstraat in Vught mogelijk ingekort

In Vught is een aanvraag ingediend om het kroondeel van een beuk bij de Molenstraat te verwijderen. Het verzoek is op 8 juni 2026 ontvangen.

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De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor het weghalen van het kroondeel van een beuk. Het gaat om een boom die staat nabij de Molenstraat. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26-306846.

Het verwijderen van een kroondeel betekent dat de bovenste takken van de boom worden weggehaald. Dit kan nodig zijn om de boom veiliger te maken of om schade aan de omgeving te voorkomen.