Vergunning aangevraagd voor wandelvierdaagse in Helvoirt

Helvoirt heeft een aanvraag ingediend voor een wandelvierdaagse. Het evenement staat gepland van 16 tot en met 19 juni 2026.

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De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het betreft de Avond Wandelvierdaagse in Helvoirt, die op diverse locaties plaatsvindt.

De aanvraag is ingediend op 4 juni 2026. De wandelvierdaagse is gepland van dinsdag 16 juni tot en met vrijdag 19 juni 2026.