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Vergunning aangevraagd voor wandelvierdaagse in Helvoirt
Vandaag om 11:20
Helvoirt heeft een aanvraag ingediend voor een wandelvierdaagse. Het evenement staat gepland van 16 tot en met 19 juni 2026.
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het betreft de Avond Wandelvierdaagse in Helvoirt, die op diverse locaties plaatsvindt.
De aanvraag is ingediend op 4 juni 2026. De wandelvierdaagse is gepland van dinsdag 16 juni tot en met vrijdag 19 juni 2026.
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