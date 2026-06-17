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Dode beuk bij spoor Vught: aanvraag om te kappen
Vandaag om 11:20
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen om een dode beuk te kappen bij de Molenstraat, vlak bij het spoor.
Op 9 juni 2026 heeft de gemeente Vught een aanvraag ontvangen voor het kappen van een dode beuk. De boom staat bij de Molenstraat, in de buurt van het spoor.
De aanvraag is ingediend met nummer Z26-306988. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarbij toestemming wordt gevraagd voor het verwijderen van de boom.
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