Advertentie
Landgoed Maurick vraagt vergunning aan voor bomenkap
Vandaag om 11:20
Op Landgoed Maurick in Vught is een vergunning aangevraagd om vijftien bomen te kappen. Het doel is om de historische bomenlaan te herstellen.
De gemeente Vught heeft op 10 juni een aanvraag ontvangen voor het kappen van vijftien bomen op Landgoed Maurick. Deze bomenkap is bedoeld om de oude bomenlaan weer in oorspronkelijke staat te brengen.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders van Vught hebben de aanvraag officieel bekendgemaakt. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z26-307110.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie