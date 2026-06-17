Landgoed Maurick vraagt vergunning aan voor bomenkap

Op Landgoed Maurick in Vught is een vergunning aangevraagd om vijftien bomen te kappen. Het doel is om de historische bomenlaan te herstellen.

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De gemeente Vught heeft op 10 juni een aanvraag ontvangen voor het kappen van vijftien bomen op Landgoed Maurick. Deze bomenkap is bedoeld om de oude bomenlaan weer in oorspronkelijke staat te brengen.

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders van Vught hebben de aanvraag officieel bekendgemaakt. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z26-307110.