Vergunningsaanvraag voor dakkapellen en dakrenovatie in Haaren

In Haaren is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van dakkapellen en renovatie van een dak aan de Groenpleinstraat.

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Bij de gemeente Oisterwijk is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan zowel de voor- als achterzijde van een woning aan de Groenpleinstraat 9 in Haaren. Daarnaast wordt ook het dak gerenoveerd.

De aanvraag, met zaaknummer 1055437, is op 8 juni 2026 ingediend. Deze stukken kunnen op verzoek worden ingezien bij de gemeente. Bezwaar maken is nog niet mogelijk, dat kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.