Wegafsluiting Haarensteijnstraat door marktverplaatsing op 18 juni

De Haarensteijnstraat in Haaren is op donderdag 18 juni 2026 tijdelijk afgesloten vanwege het verzetten van de wekelijkse markt.

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Op donderdag 18 juni 2026 wordt de Haarensteijnstraat in Haaren tussen zes uur ’s ochtends en één uur ’s middags afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Dit gebeurt vanwege een aanpassing in de locatie van de wekelijkse markt.

De afsluiting geldt vanaf de ingang van de parkeerplaats bij de winkels aan het Mgr. Bekkersplein tot aan de laad- en losruimte bij de supermarkt aan de Haarensteijnstraat. Voetgangers behouden toegang tot het gebied.