Plan voor natuurpoort en wellnessresort in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam werkt aan een wijziging van het omgevingsplan om de ontwikkeling van een natuurpoort en wellnessresort in Chaam mogelijk te maken.

Gevonden voor jou

Het voormalige Weidebad in de Chaamse bossen moet plaatsmaken voor een natuurpoort gecombineerd met een wellnessresort en hotel. Het nieuwe plan voorziet in recreatieve voorzieningen, horeca, hotelaccommodatie, natuurontwikkeling en een landschappelijke inpassing.

Bij de uitwerking van het plan zijn gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer en diverse natuur- en milieuorganisaties. Daarbij is onder meer gekeken naar natuurwaarden, verkeersaspecten en hoe het project in het landschap past. De gemeente speelt een toetsende en ondersteunende rol.

Dit bericht is een aankondiging van de voorbereidingen. Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. In een latere fase, wanneer het ontwerp klaar is, zal de gemeente Alphen-Chaam hierover opnieuw publiceren.