Vergunningsaanvraag voor carport in Baarle-Nassau

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport in Baarle-Nassau.

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Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau hebben op 12 juni 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen. Het gaat om het bouwen van een carport aan Schaluinen 11 b 323.

De aanvraag is gepubliceerd om inwoners te informeren. Bezwaar maken kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag. Dit besluit wordt later bekendgemaakt.