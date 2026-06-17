Nepagenten komen sieraden ophalen, maar echtpaar belt de echte politie

Een ouder echtpaar uit Loon op Zand heeft dinsdagavond voorkomen dat nepagenten er met hun sieraden vandoor gingen. Het stel werd gebeld door mannen die zich voordeden als politieagenten, maar vertrouwde het niet. Via hun zoon werd de echte politie ingeschakeld.

Het echtpaar, dat aan de Kamperfoelielaan woont, kreeg rond kwart voor zeven ’s avonds telefoon. De zogenaamde agenten vertelden dat er inbrekers waren aangehouden. Bij die inbrekers zou een lijstje zijn gevonden met daarop het adres van het echtpaar.

Om te voorkomen dat ook hun sieraden gestolen zouden worden, wilden de nepagenten die komen ophalen. Tijdens het gesprek kreeg het echtpaar argwaan. Met een ander toestel belden ze hun zoon, die meteen de politie waarschuwde.

Rond half negen stonden er inderdaad twee mannen aan de deur. Het ging om een 38-jarige man uit Veen en een 35-jarige man uit Vlijmen. Zij werden aangehouden en zijn meegenomen naar het politiebureau.

De recherche doet verder onderzoek.