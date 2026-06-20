Julia (19) boert goed met eigen winkel: 'Begonnen in de moestuin van oma'

Van wortels tot ui en van aardappels tot rode bieten. In het buitengebied van Ledeacker kweekt en verkoopt de 19-jarige Julia Cornelissen het allemaal zelf. Wat begon als hobby in de oude moestuin van haar oma is uitgegroeid tot een goedlopende zaak. Sinds de start, twee jaar geleden, groeit Juul's Groenten als kool. "Ik doe het in grote lijnen alleen, maar krijg wel hulp van mijn ouders."

Met een schop haalt Julia een nieuwe bos met wortels uit de grond. "Deze heb ik eind februari gezaaid", vertelt ze trots. "Ik vind het magisch dat een zaadje of plantje in de grond kan uitgroeien tot een product dat mensen op hun bord hebben." De passie voor het boerenleven is Julia met de paplepel ingegoten. Haar ouders hadden eerst een melkveebedrijf, maar stapten later over op akkerbouw. "Ik ben toen de opleiding teelt en techniek gaan volgen in Horst. Tijdens een stage bij een groenteteler kwam ik in aanraking met groentegewassen."

Julia is druk met haar eigen onderneming in Ledeacker (foto: Tom Berkers).

Bij die stage werd het zaadje geplant om ook zelf groentes te gaan telen. Op een klein stukje grond naast haar ouderlijk huis begon ze. "Het was vroeger het moestuintje van mijn oma. Dat heb ik toen helemaal vol geplant. Op een gegeven moment begonnen de groentes te groeien en merkte ik snel dat het wel heel veel werd om zelf op te eten."

"Ik ben toen gaan nadenken hoe ik mijn passie kon delen met anderen", vertelt ze. Al snel kwam ze op het idee om een eigen winkeltje te beginnen. Niet veel later was Juul's Groenten een feit. "Het is echt low budget begonnen. Als het niets zou worden, was het ook zo weer opgeruimd. Maar mensen waren heel enthousiast."

"Dat klinkt weinig, maar om het allemaal zelf bij te houden is nogal veel."

Nu, twee jaar later, heeft ze flink uitgebreid. Naast de moestuin heeft ze twee stukjes grond erbij gekregen, samen goed voor een half voetbalveld. "Dat klinkt weinig, maar om het allemaal zelf bij te houden is nogal veel. In het voorjaar begin ik hier met planten en als dit vol is, dan ga ik naar een ander veld. Daar plant ik de laatste groentes voor de winter." Het is soms dan ook echt peentjes zweten. "Ik doe het in grote lijnen alleen, maar krijg wel hulp van mijn ouders. Die zijn helemaal trots en helpen graag een handje mee. Mijn moeder maakt bijvoorbeeld zelfgemaakte soepen van de groentes. Deze kan ik verkopen in mijn winkel."

Julia ploegt het land om op haar tractor (foto: Tom Berkers).

Wat Julia bijzonder maakt is haar directe contact met klanten. Wie langskomt en haar op het land ziet, krijgt vaak spontaan een rondleiding. "Ik neem mensen graag mee in het teeltproces. Ik vind het leuk om te laten zien hoe alles groeit. Zo zien klanten precies waar hun eten vandaan komt en dat het écht vers is." Het ondernemerschap van de jonge boerin bleef niet onopgemerkt. Julia werd genomineerd voor de titel Jong Agrarisch Talent 2026. "Ik zag het voorbijkomen en ons mam zei dat ik mezelf moest opgeven. Ik dacht dat mijn bedrijf te klein zou zijn, maar werd toch genomineerd. Ik denk dat het mijn jonge leeftijd is. Veel van mijn leeftijd zetten niet zomaar een eigen onderneming op." Ze won de titel niet, maar slaagde wel voor haar opleiding. Ze plukt iedere dag en wil blijven doorgroeien. "Ik ga volgend jaar beginnen aan een studie aan de HAS in Den Bosch. Daarnaast wil ik doorgroeien in de groenteteelt. Dat vind ik heel leuk om te doen. Het zijn mijn groentes en ik zorg daar met heel veel liefde voor. "