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Prefab garageboxen vervangen oude garageboxen in Rijen

Vandaag om 11:59

In Rijen zijn oude garageboxen vervangen door betonnen prefab exemplaren.

Gevonden voor jou

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het vervangen van bestaande garageboxen door prefab betonnen garageboxen. Deze wijziging is uitgevoerd aan de Heistraat 11 in Rijen, tussen de nummers N en Z.

De prefab garageboxen zijn kant-en-klare betonnen constructies die snel geplaatst kunnen worden en een moderne uitstraling geven. Het besluit tot vergunningverlening is op 15 juni 2026 verzonden.

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