Hilvarenbeekse coalitieakkoord open voor reacties

De Hilvarenbeekse VVD en CDA hebben een concept coalitieakkoord opgesteld voor de komende vier jaar. Inwoners kunnen tot en met 23 juni reageren op de plannen. Het akkoord bevat vijf kernambities voor de toekomst van de gemeente.

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De partijen hebben intensieve onderhandelingen gevoerd onder leiding van formateur Tanja Klip-Martin. Op basis van hun verkiezingsprogramma’s stelden zij vast dat er veel overeenkomsten zijn. Dit heeft geleid tot het akkoord met de titel ‘Echte keuzes, nieuwe kansen’. Het document is vanaf woensdag 17 juni beschikbaar.

In het akkoord staan belangrijke plannen voor woningbouw, voorzieningen, verkeer, ondernemerschap en het buitengebied. Ook wordt aandacht besteed aan de versterking van de kwetsbare ambtelijke organisatie. Beide partijen benadrukken dat deze keuzes inwoners en organisaties direct raken en daarom vragen zij om input.

Kernambities voor de toekomst

De plannen zijn gebaseerd op vijf ambities: een daadkrachtige gemeente die meedenkt, passende woningen voor iedereen, een vitale samenleving, een sterke lokale economie en een evenwichtig buitengebied. Tegelijkertijd erkennen de partijen dat de financiële situatie van Hilvarenbeek onder druk staat en dat niet alle voorstellen kunnen worden uitgevoerd.

Suggesties en ideeën kunnen tot en met 23 juni worden ingezonden via de website van de gemeente Hilvarenbeek. Daarna worden alle reacties beoordeeld voordat het akkoord definitief wordt vastgesteld.

Met het concept zetten de partijen een eerste stap richting de toekomst van Hilvarenbeek. Zij benadrukken dat echte keuzes samen met de inwoners gemaakt worden. Het behouden van een zelfstandige gemeente staat daarbij centraal.