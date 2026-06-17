Gemeentehuis Vlijmen en Bijeen Drunen sluiten eerder op 25 juni

Het gemeentehuis in Vlijmen en Bijeen in Drunen sluiten donderdag 25 juni om half drie in de middag vanwege een bijeenkomst.

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Op vrijdag 26 juni zijn beide locaties weer geopend vanaf negen uur ’s ochtends. Mensen kunnen dan zoals gebruikelijk terecht voor afspraken en andere gemeentelijke zaken.

De sluiting geldt uitsluitend voor donderdagmiddag en is aangekondigd vanwege een bijeenkomst. Het gemeentehuis en Bijeen zijn eerder die dag gewoon toegankelijk.

Voor wie een afspraak wil maken, zijn de gebruikelijke mogelijkheden weer beschikbaar vanaf vrijdag. De gemeente biedt online tools aan voor het plannen van afspraken.