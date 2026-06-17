Constantia ontvangt Koninklijke Erepenning

Handboogsportvereniging Constantia uit Drunen heeft de Koninklijke Erepenning ontvangen. De bijzondere onderscheiding werd uitgereikt vanwege het 150-jarig bestaan van de vereniging en haar maatschappelijke rol.

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De Koninklijke Erepenning werd zaterdag 13 juni uitgereikt aan handboogsportvereniging Constantia. De vereniging vierde haar 150-jarig jubileum en kreeg de onderscheiding als erkenning voor haar lange geschiedenis en sociale betekenis.

Constantia werd opgericht in 1876 en heeft sindsdien een verbindende rol gespeeld in Drunen, Elshout en de omliggende regio. De vereniging brengt mensen samen door sport en sociale activiteiten. Tot op de dag van vandaag blijft deze rol belangrijk voor de gemeenschap.

Penning uitgereikt door locoburgemeester

Locoburgemeester Martijn van Esch overhandigde de Koninklijke Erepenning aan de jubilerende vereniging. Hij sprak daarbij zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van leden en vrijwilligers. Volgens Van Esch is de penning een blijk van erkenning voor de betrokkenheid van de vereniging.

Met deze onderscheiding viert Constantia niet alleen haar rijke geschiedenis, maar ook haar voortdurende bijdrage aan de samenleving. De Koninklijke Erepenning is een eervolle mijlpaal voor de Drunense vereniging.