Online ouderavond over gamen bij kinderen

Op donderdag 2 juli organiseert Bijeen Heusden een online ouderavond over gamen. Ouders krijgen uitleg over de invloed van gamen op het puberbrein en online veiligheid. De bijeenkomst is gratis en biedt praktische tips om gamen in balans te houden.

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Gamen is voor veel kinderen een favoriete bezigheid, maar het kan ook voor problemen zorgen. Wanneer gamen de enige hobby wordt, vrienden alleen online zijn en er thuis steeds meer strijd ontstaat, kan dat voor ouders een uitdaging zijn.

Tijdens de ouderavond op donderdag 2 juli van zeven uur tot kwart over acht ’s avonds wordt ingegaan op de wereld van games en de impact ervan op het brein van jongeren. Ook wordt besproken hoe ouders online veiligheid kunnen vergroten en hoe gamen in balans blijft.

Praktische tips voor ouders

De bijeenkomst biedt ouders handvatten om hun invloed te vergroten en gamen beter te begeleiden. Er is daarnaast ruimte om persoonlijke ervaringen of vragen te delen via een privéchat met professionals.

De online ouderavond is gratis en wordt georganiseerd door Bijeen Heusden. Aanmelden kan via de website van de organisatie.