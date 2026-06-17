Heusden biedt gesprekken voor 65-plussers over toekomst

Bijeen Heusden start met het Fijn Thuis-gesprek voor inwoners van 65 jaar en ouder. Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen zij nadenken over wensen en behoeften voor de toekomst.

Gevonden voor jou

Het Fijn Thuis-gesprek is bedoeld om inwoners van Heusden van 65 jaar en ouder te ondersteunen bij het maken van keuzes voor hun toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om wonen, leven en deelname aan de samenleving. Vaak denken mensen pas over deze onderwerpen na als het al nodig is, maar een vroegtijdig gesprek kan juist veel opleveren.

Elke levensfase brengt veranderingen met zich mee. Misschien is er meer tijd voor sociale activiteiten, of is extra ondersteuning prettig. Tijdens het gesprek, dat plaatsvindt bij de inwoner thuis, wordt samen gekeken naar persoonlijke wensen en behoeften. Ook voor mensen zonder concrete vragen kan het gesprek waardevol zijn.

Gesprek op maat

Een vrijwilliger van Bijeen Heusden voert de gesprekken en geeft informatie die aansluit bij de situatie van de inwoner. De onderwerpen worden door de deelnemer zelf bepaald, zodat het gesprek helemaal is afgestemd op wat belangrijk is.