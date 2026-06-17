Gemeente Laarbeek bestrijdt Japanse duizendknoop

De gemeente Laarbeek heeft een plan opgesteld om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Deze woekerplant verdringt andere planten en kan schade veroorzaken aan eigendommen. Verschillende bestrijdingsmethoden worden ingezet, waaronder maaien, afdekken en het gebruik van varkens.

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De Japanse duizendknoop is een hardnekkige plant die andere flora verdringt en schade kan veroorzaken aan openbare ruimtes en eigendommen. De gemeente Laarbeek heeft de afgelopen jaren locaties geïnventariseerd waar de plant groeit. Op basis hiervan is een aanpak ontwikkeld om verdere verspreiding te voorkomen.

Afhankelijk van de situatie worden verschillende bestrijdingsmethoden toegepast. Zo wordt de plant gemaaid, afgevoerd en verbrand. Op specifieke plekken worden varkens ingezet om de plant op te eten. Andere methoden zijn onder andere het afdekken met zeil, het planten van bosplantsoen om licht weg te nemen en het laten overgroeien met aardpeer.

Extra maatregelen

Vorige week heeft de gemeente een eerste ronde van maaien en afvoeren uitgevoerd. Hierbij wordt de duizendknoop gemaaid, direct opgezogen en afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. Deze werkwijze wordt dit jaar nog herhaald op meerdere locaties. Om verspreiding te voorkomen, zijn op plekken met een hoog risico linten rondom de groeiplaatsen aangebracht.

Het gebruik van glyfosaat, een chemisch bestrijdingsmiddel, wordt slechts beperkt ingezet. Op locaties zoals nabij sloten mag het middel niet gebruikt worden. Ook wordt er bewust niet ingegrepen op plekken waar de plant geen overlast veroorzaakt.

De gemeente Laarbeek benadrukt dat de bestrijding een langdurig proces is. Er worden de komende weken meer locaties voorzien van markeringen om verspreiding tegen te gaan.