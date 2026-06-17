Aangepaste tijden milieustraat Son en Breugel

De milieustraat in Son en Breugel is van 18 tot en met 22 juni alleen ’s ochtends open vanwege de warmte.

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Inwoners van Son en Breugel kunnen hun afval deze week alleen in de ochtenduren naar de milieustraat brengen. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van acht uur tot twaalf uur ’s middags. Op zaterdag blijft de milieustraat open tot drie uur.

De gebruikelijke middag- en avondopenstellingen vervallen volledig in deze periode. Dit besluit is genomen vanwege de verwachte hoge temperaturen, waardoor het te warm wordt om later op de dag te werken.

Afvalinzameling eerder op de dag

Ook de afvalinzameling begint deze dagen eerder. De vuilniswagens rijden vanaf half zeven ’s ochtends in plaats van vanaf half acht. Het is belangrijk dat inwoners hun afval tijdig buiten zetten om te voorkomen dat het niet wordt opgehaald.

De aangepaste openingstijden en inzameling gelden uitsluitend van maandag 18 tot en met zaterdag 22 juni. Daarna keren de reguliere tijden weer terug.