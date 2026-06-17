Nieuw reglement voor collegevergaderingen Someren vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders in Someren heeft een nieuw reglement vastgesteld voor vergaderingen en werkzaamheden. Het oude reglement uit 1995 wordt daarmee vervangen.

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Het nieuwe reglement van orde regelt hoe het college vergadert en samenwerkt. Zo zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken, vervanging bij afwezigheid en de voorbereiding van vergaderingen. Collegevergaderingen vinden voortaan standaard op dinsdagmorgen plaats, met de mogelijkheid voor extra bijeenkomsten indien nodig.

Ook is vastgelegd hoe besluiten worden genomen, met speciale regels voor spoedeisende zaken. Verslagen en besluitenlijsten worden opgesteld en indien mogelijk openbaar gemaakt. Het reglement treedt in werking na elektronische bekendmaking en vervangt het oude reglement uit 1995.