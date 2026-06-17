Maatwerkvoorschriften voor geluidsgrenswaarden in Oeffelt

De gemeente Land van Cuijk heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor afwijkende geluidsgrenswaarden op een locatie in Oeffelt. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van de eerdere ontwerpbeschikking.

Gevonden voor jou

Het gaat om het perceel aan Kruispunt 1a in Oeffelt. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het aanpassen van de geluidsgrenswaarden. Het besluit en bijbehorende stukken zijn tot en met 29 juli 2026 in te zien.

Belangstellenden kunnen de documenten opvragen bij de gemeente Land van Cuijk. Voor vragen over het besluit kan een e-mail worden gestuurd naar [email protected], onder vermelding van zaaknummer Z/254229.