Vergunningsaanvraag vleermuisverblijf in Mill ingetrokken

in Land van cuijk

De aanvraag voor een ondergronds vleermuiswinterverblijf aan de Achterdijk in Mill is door de aanvrager ingetrokken. Dit maakte de gemeente Land van Cuijk bekend.

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De aanvraag werd oorspronkelijk ingediend op 27 mei 2026 en ging over de realisatie van een verblijf voor vleermuizen in de winterperiode. Het betrof een locatie aan de Achterdijk, kadastraal bekend als MIL00 N 287.

De gemeente heeft bevestigd dat de aanvrager zelf heeft besloten om de aanvraag te annuleren. Het proces rondom deze vergunning is daarmee beëindigd.