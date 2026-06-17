Daags na de Tour 2026: vergunning aangevraagd voor evenement in Boxmeer

Voor het wielerevenement Daags na de Tour 2026 in Boxmeer is een vergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland op 27 juli 2026 en zal plaatsvinden in het centrum van de stad.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 4 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Deze vergunning is bedoeld voor het jaarlijkse wielerfestijn Daags na de Tour, dat op 27 juli 2026 in het centrum van Boxmeer zal plaatsvinden.

De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld. De gemeente beslist binnen acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Op ingediende aanvragen en eventuele verlengingen kan niet worden gereageerd met bezwaar.