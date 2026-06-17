Weiland in Vierlingsbeek wordt parkeerplaats voor Outlands Festival

Het weiland aan de Hattertweg in Vierlingsbeek mag tijdens het Outlands Festival van 19 tot en met 21 juni 2026 gebruikt worden als parkeerplaats. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 9 juni een vergunning verleend.

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Het besluit maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. Het terrein aan de Hattertweg 1, waar normaal gesproken geen parkeerplaatsen zijn toegestaan, wordt tijdelijk ingericht voor festivalgangers.

Het Outlands Festival vindt plaats van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni 2026. Het weiland biedt een oplossing voor het parkeerprobleem tijdens het evenement. Volgens de vergunning is het gebruik van de locatie als tijdelijke parkeerplaats goedgekeurd.