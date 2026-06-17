Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats in Schoolstraat Prinsenbeek

De gemeente Breda heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Schoolstraat ter hoogte van huisnummer 43 in Prinsenbeek.

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De parkeerplaats wordt gereserveerd voor een specifieke gebruiker en voorzien van een bord met kenteken. De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden, waaronder het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en het ontbreken van een eigen parkeervoorziening.

De gekozen locatie ligt dicht bij de woning van de aanvrager en past binnen het beleid van Breda. Het aanleggen van deze parkeerplaats heeft geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid of doorstroming en verandert niets aan de bruikbaarheid van andere parkeerplaatsen in de straat. Het bord wordt geplaatst bij een bestaande langsparkeerstrook.

Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Breda en treedt in werking de dag na openbaarmaking, gepland op 17 juni 2026.